Байден впервые выступил с обращением из Овального кабинета - о победе над госдолгом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент США Джо Байден в пятницу объявил о "предотвращении кризиса" в своем первом обращении из Овального кабинета Белого дома, приветствуя принятие законопроекта о приостановлении потолка госдолга США и избежание экономической катастрофы, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Байден воспользовался моментом, чтобы просить американцев преодолеть их разногласия, заявив, что его компромисс с ведущим республиканцем в Конгрессе Кевином Маккарти показал, что можно сделать.
Байден, демократ, заявил, что подпишет законопроект в субботу, завершив месяцы неопределенности и предотвратив то, что могло бы стать первым в истории дефолтом США уже 5 июня.
"Было важно достичь соглашения, и это очень хорошая новость для американского народа. Никто не получил всего, что хотел. Но американский народ получил то, что ему было нужно", - сказал Байден, сидя за историческим столом Resolute Desk.
"Мы предотвратили экономический кризис, экономический коллапс", - подчеркнул он.
Несмотря на соглашение, которое позволит правительству США выполнить свои обязательства, рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило в пятницу, что кредитный рейтинг Соединенных Штатов "ААА" останется в негативном диапазоне, и что планирует принять решение о потенциальном снижении рейтинга до конца сентября.
Дополнение
Президенты США обычно сохраняют обращение из Овального кабинета для самых значительных и драматических событий: например, терактов 11 сентября 2001 года или взрыва космического корабля "Челленджер".
В Белом доме заявили, что Байден сделал оттуда свое заявление из-за серьезности ситуации, если бы потолок госдолга не был поднят.