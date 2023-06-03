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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Байден впервые выступил с обращением из Овального кабинета - о победе над госдолгом

Киев • УНН

 • 450436 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент США Джо Байден в пятницу объявил о "предотвращении кризиса" в своем первом обращении из Овального кабинета Белого дома, приветствуя принятие законопроекта о приостановлении потолка госдолга США и избежание экономической катастрофы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Байден впервые выступил с обращением из Овального кабинета - о победе над госдолгом

Детали

Байден воспользовался моментом, чтобы просить американцев преодолеть их разногласия, заявив, что его компромисс с ведущим республиканцем в Конгрессе Кевином Маккарти показал, что можно сделать.

Байден, демократ, заявил, что подпишет законопроект в субботу, завершив месяцы неопределенности и предотвратив то, что могло бы стать первым в истории дефолтом США уже 5 июня.

"Было важно достичь соглашения, и это очень хорошая новость для американского народа. Никто не получил всего, что хотел. Но американский народ получил то, что ему было нужно", - сказал Байден, сидя за историческим столом Resolute Desk.

"Мы предотвратили экономический кризис, экономический коллапс", - подчеркнул он.

Несмотря на соглашение, которое позволит правительству США выполнить свои обязательства, рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило в пятницу, что кредитный рейтинг Соединенных Штатов "ААА" останется в негативном диапазоне, и что планирует принять решение о потенциальном снижении рейтинга до конца сентября.

Дополнение

Президенты США обычно сохраняют обращение из Овального кабинета для самых значительных и драматических событий: например, терактов 11 сентября 2001 года или взрыва космического корабля "Челленджер".

В Белом доме заявили, что Байден сделал оттуда свое заявление из-за серьезности ситуации, если бы потолок госдолга не был поднят.

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