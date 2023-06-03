Байден вперше виступив зі зверненням з Овального кабінету - про перемогу над держборгом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент США Джо Байден у п'ятницю оголосив про "запобігання кризі" у своєму першому зверненні з Овального кабінету Білого дому, вітаючи ухвалення законопроекту про призупинення стелі держборгу США та уникнення економічної катастрофи, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Байден скористався моментом, щоб просити американців подолати їхні розбіжності, заявивши, що його компроміс із провідним республіканцем у Конгресі Кевіном Маккарті показав, що можна зробити.
Байден, демократ, заявив, що підпише законопроект у суботу, завершивши місяці невизначеності та запобігши тому, що могло б стати першим в історії дефолтом США вже 5 червня.
"Було важливо досягти угоди, і це дуже хороша новина для американського народу. Ніхто не отримав усього, що хотів. Але американський народ отримав те, що йому було потрібно", - сказав Байден, сидячи за історичним столом Resolute Desk.
"Ми запобігли економічній кризі, економічному колапсу", - наголосив він.
Попри угоду, яка дозволить уряду США виконати свої зобов'язання, рейтингове агентство Fitch Ratings повідомило у п'ятницю, що кредитний рейтинг Сполучених Штатів "ААА" залишиться у негативному діапазоні, і що планує ухвалити рішення щодо потенційного зниження рейтингу до кінця вересня.
Доповнення
Президенти США зазвичай зберігають звернення з Овального кабінету для найзначніших і найдраматичніших подій: наприклад, терактів 11 вересня 2001 року або вибуху космічного корабля "Челленджер".
У Білому домі заявили, що Байден зробив звідти свою заяву через серйозність ситуації, якби стеля держборгу не була піднята.