Байден выразил "обеспокоенность" по поводу военных учений Китая вокруг Тайваня

Цитата

"Я озабочен тем, что они (Китай - ред.) продолжают движение в этом направлении", - сказал Байден журналистам.

"Но я не думаю, что они собираются сделать что-то большее, чем уже сделали", - добавил он.

Детали

Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер осудила начало новых военных учений Китая вокруг Тайваня. Она заявила, что учения являются "провокационными, безответственными и повышают риск просчета".

Контекст

Китай возмущен визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань на прошлой неделе, который состоялся, несмотря на предупреждение КНР. Пекин заявляет, что Тайвань является "отколовшейся провинцией" и рассматривает визиты на остров иностранных официальных лиц и высокопоставленных лиц как провокацию и нарушение политики "одного Китая".

В ответ на визит Пелоси Китай провел испытательные пуски баллистических ракет над Тайбэем, а также отказался от некоторых направлений диалога с Вашингтоном.

Предварительно военные учения вокруг Тайваня должны были закончиться в воскресенье, 7 августа. Однако в понедельник командование Народно-освободительной армии КНР заявило, что продолжает учения в море и воздухе вблизи острова.

На фоне ситуации, Тайвань проведет на этой неделе военные учения с боевыми стрельбами, имитирующими защиту острова от китайского вторжения.