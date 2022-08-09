Байден висловив "стурбованість" щодо військових навчань Китаю навколо Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Президент США Джо Байден висловив "стурбованість" щодо нових військових навчань Китаю навколо Тайваню. Це його перший публічний коментар ситуації, що виникла, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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"Я стурбований тим, що вони (Китай - ред.) продовжують рух у цьому напрямку", - сказав Байден журналістам.
"Але я не думаю, що вони збираються зробити щось більше, ніж вже зробили", - додав він.
Деталі
Пізніше прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр засудила початок нових військових навчань Китаю навколо Тайваню. Вона заявила, що навчання є "провокаційними, безвідповідальними та підвищують ризик прорахунку".
Контекст
Китай обурений візитом спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань минулого тижня, який відбувся попри попередження КНР. Пекін заявляє, що Тайвань є "провінцією, що відкололася", і розглядає візити на острів іноземних офіційних осіб і високопоставлених осіб як провокацію та порушення політики "одного Китаю".
У відповідь на візит Пелосі Китай провів випробувальні пуски балістичних ракет над Тайбеєм, а також відмовився від деяких напрямків діалогу з Вашингтоном.
Попередньо військові навчання навколо Тайваню мали закінчитися у неділю, 7 серпня. Проте, у понеділок командування Народно-визвольної армії КНР заявило, що продовжує навчання в морі та повітрі поблизу острова.
На тлі ситуації, Тайвань проведе цього тижня військові навчання з бойовими стрільбами, що імітують захист острова від китайського вторгнення.