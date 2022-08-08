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Китай оголосив про нові військові навчання навколо Тайваню

Китай оголосив про нові військові навчання навколо Тайваню

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Китайські військові у понеділок оголосили про нові військові навчання в морі та повітрі навколо Тайваню - наступного дня після запланованого завершення своїх найбільших за всю історію навчань на знак протесту проти візиту минулого тижня до Тайбея спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Східна зона бойового командування армії Китаю заявила, що проведе спільні навчання, зосереджені на протичовнових і морських десантних операціях, що підтверджує побоювання деяких аналітиків та дипломатів з питань безпеки, що Пекін продовжить чинити тиск на оборону Тайваню.

Тривалість і точне місце проведення нових навчань поки що не відомі, але Тайвань уже послабив обмеження на польоти біля шести майданчиків попередніх китайських навчань навколо острова.

Незадовго до того, як було оголошено про нові навчання, лідер Тайваню Цай Інвень зустрілася з прем'єр-міністром Сент-Вінсента та Гренадіна Ральфом Гонсалвесом, сказавши йому, що вона зворушена його рішучістю відвідати острів, попри військовий тиск Китаю.

Тим часом міністерство оборони Китаю продовжувало чинити дипломатичний тиск на Сполучені Штати, виправдовуючи відмову від переговорів між військовими на знак протесту проти візиту Пелосі.

"Нинішня напружена ситуація в Тайванській протоці повністю спровокована і створена американською стороною за власною ініціативою, і американська сторона повинна нести за це повну відповідальність і серйозні наслідки", - заявив офіційний представник Міноборони КНР Ву Цянь.

"Суть не може бути порушена, а спілкування вимагає щирості", - сказав Ву.

На думку аналітиків з питань безпеки та дипломатів, відключення Китаєм деяких з небагатьох каналів зв'язку зі збройними силами США підвищує ризик випадкової ескалації ситуації навколо Тайваню в критичний момент.

Один американський чиновник зазначив, що китайські офіційні особи не відповіли на дзвінки високопосадовців Пентагону через напруженість минулого тижня, але вони не розглядали це як формальний розрив зв'язків з високопосадовцями, такими як міністр оборони США Ллойд Остін.

На пряме запитання про ці повідомлення офіційний представник міністерства оборони КНР Ву сказав: "Відповідні контрзаходи Китаю є необхідним попередженням на провокації Сполучених Штатів та Тайваню та законним захистом національного суверенітету та безпеки".

Доповнення

Візит Пелосі на Тайвань минулого тижня розлютив Китай, який вважає самоврядний острів своїм власним і вперше відповів випробувальними пусками балістичних ракет над Тайбеєм, а також відмовився від деяких напрямків діалогу з Вашингтоном.

Окрім запуску 11 балістичних ракет малої дальності протягом чотирьох попередніх днів навчань, навколо острова маневрували китайські військові кораблі, винищувачі та безпілотники.

Незадовго до того, як ці навчання закінчилися в неділю, близько 10 військових кораблів з Китаю і Тайваню маневрували в безпосередній близькості навколо неофіційної середньої лінії Тайванської протоки, за словами людини, знайомої з ситуацією, яка займається плануванням безпеки.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що китайські військові кораблі, літаки та безпілотники імітували напад на острів та його військово-морський флот. Він сказав, що послав літаки та кораблі, щоб відреагувати "належним чином".

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