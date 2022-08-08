Китай объявил о новых военных учениях вокруг Тайваня

Детали

Восточная зона боевого командования армии Китая заявила, что проведет совместные учения, сосредоточенные на противолодочных и морских десантных операциях, что подтверждает опасения некоторых аналитиков и дипломатов по безопасности, что Пекин продолжит оказывать давление на оборону Тайваня.

Продолжительность и точное место проведения новых учений пока не известны, но Тайвань уже ослабил ограничения на полеты около шести площадок предыдущих китайских учений вокруг острова.

Незадолго до того, как было объявлено о новых учениях, лидер Тайваня Цай Инвэнь встретилась с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадина Ральфом Гонсалвесом, сказав ему, что она тронута его решимостью посетить остров, несмотря на военное давление Китая.

Тем временем министерство обороны Китая продолжало оказывать дипломатическое давление на Соединенные Штаты, оправдывая отказ от переговоров между военными в знак протеста против визита Пелоси.

"Нынешняя напряженная ситуация в Тайваньском проливе полностью спровоцирована и создана американской стороной по собственной инициативе, и американская сторона должна нести за это полную ответственность и серьезные последствия", - заявил официальный представитель Минобороны КНР Ву Цянь.

"Суть не может быть нарушена, а общение требует искренности", - сказал Ву.

По мнению аналитиков по вопросам безопасности и дипломатов, отключение Китаем некоторых из немногих каналов связи с вооруженными силами США повышает риск случайной эскалации ситуации вокруг Тайваня в критический момент.

Один американский чиновник отметил, что китайские официальные лица не ответили на звонки чиновников Пентагона из-за напряженности на прошлой неделе, но они не рассматривали это как формальный разрыв связей с чиновниками, такими как министр обороны США Ллойд Остин.

На прямой вопрос об этих сообщениях официальный представитель министерства обороны КНР Ву сказал: "Соответствующие контрмеры Китая являются необходимым предупреждением на провокации Соединенных Штатов и Тайваня и законной защитой национального суверенитета и безопасности".

Дополнение

Визит Пелоси на Тайвань на прошлой неделе разозлил Китай, который считает самоуправляемый остров своим собственным и впервые ответил испытательными пусками баллистических ракет над Тайбэем, а также отказался от некоторых направлений диалога с Вашингтоном.

Кроме запуска 11 баллистических ракет малой дальности в течение четырех предыдущих дней учений вокруг острова маневрировали китайские военные корабли, истребители и беспилотники.

Незадолго до того, как эти учения закончились в воскресенье, около 10 военных кораблей из Китая и Тайваня маневрировали в непосредственной близости вокруг неофициальной средней линии Тайваньского пролива, по словам человека, знакомого с ситуацией, занимающейся планированием безопасности.

Министерство обороны Тайваня заявило, что китайские военные корабли, самолеты и беспилотники имитировали нападение на остров и его военно-морской флот. Он сказал, что послал самолеты и корабли, чтобы отреагировать "должным образом".