Пелосі: візит на Тайвань жодним чином не суперечить політиці США щодо Китаю - заява
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі у вівторок приземлилася в столиці Тайваню Тайбеї. Спірна зупинка у її турне азіатськими країнами стала гарячою точкою на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Китаєм. Політик опублікувала з цього приводу заяву у Twitter, передає УНН.
Цитата
"Візит нашої делегації на Тайвань свідчить про непохитну відданість Америки підтримці тайванської демократії, що динамічно розвивається.
Наші обговорення з керівництвом Тайваню підтверджують нашу підтримку нашого партнера та просувають наші спільні інтереси, включаючи просування вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.
Наш візит є однією з кількох делегацій Конгресу на Тайвані, і він жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів, заснованій на Законі про відносини з Тайванем 1979 року. Сполучені Штати продовжують виступати проти односторонніх зусиль щодо зміни статус-кво", - йдеться в повідомленні Спікера Пелосі.
Деталі
Пелосі, як очікується, зустрінеться з президентом Цай Інвень та членами законодавчих зборів у Тайбеї. І, як очікується, зустрінеться лише з членами Демократичної прогресивної партії. Делегація США залишиться у столиці у вівторок увечері та проведе зустрічі протягом дня у середу перед від'їздом.
Доповнення
Розкол між Тайванем та урядом материка розпочався у 1949 році, коли китайські націоналісти втекли на острів у розпал громадянської війни з Комуністичною партією Китаю.
США не підтримують незалежність Тайваню, але підтримують неформальні зв'язки з урядом, дотримуючись політики «стратегічної двозначності». Закон 2018 року, відомий як Закон про поїздки на Тайвань, зробив американо-тайванські відносини офіційними, але нижчими за рівень офіційних дипломатичних відносин.
Пелосі не перший спікер Палати представників, який відвідав Тайвань. Колишній спікер Ньют Гінгріч, республіканець, відвідав Тайвань у 1997 році.