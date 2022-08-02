Пелоси: визит на Тайвань никоим образом не противоречит политике США в отношении Китая - заявление
Киев • УНН
КИЕВ. второе августа. УНН. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник приземлилась в столице Тайваня Тайбэе. Спорная остановка в ее турне по азиатским странам стала горячей точкой на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Политик опубликовала на этот счет заявление в Twitter, передает УНН.
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"Визит нашей делегации на Тайвань свидетельствует о непреклонной преданности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии.
Наши обсуждения с руководством Тайваня подтверждают нашу поддержку нашего партнера и продвигают наши общие интересы, включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Наш визит является одной из нескольких делегаций Конгресса на Тайване, и он никак не противоречит древней политике Соединенных Штатов, основанной на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года. Соединенные Штаты продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво", - говорится в сообщении Спикера Пелоси.
Детали
Пелоси, как ожидается, встретится с президентом Цай Инвэнь и членами законодательного собрания в Тайбэе. И, как ожидается, встретится только с членами Демократической прогрессивной партии. Делегация США останется в столице во вторник вечером и проведет встречи в течение дня в среду перед отъездом.
Дополнение
Раскол между Тайванем и правительством материка начался в 1949 году, когда китайские националисты сбежали на остров в разгар гражданской войны с Коммунистической партией Китая.
США не поддерживают независимость Тайваня, но поддерживают неформальные связи с правительством, придерживаясь политики «стратегической двусмысленности». Закон 2018 года, известный как Закон о поездках на Тайвань, сделал американо-тайваньские отношения официальными, но ниже уровня официальных дипломатических отношений.
Пелоси не первый спикер Палаты представителей, посетивший Тайвань. Бывший спикер Ньют Гингрич, республиканец, посетил Тайвань в 1997 году.