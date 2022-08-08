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Тайвань проведе власні навчання проти вторгнення після маневрів Китаю

Тайвань проведе власні навчання проти вторгнення після маневрів Китаю

Київ • УНН

 • 122216 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Тайвань проведе цього тижня військові навчання з бойовими стрільбами, що імітують захист острова від китайського вторгнення, заявили офіційні особи у понеділок, на тлі того, як Пекін проводить нові навчання навколо острова, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Сили острова проведуть протидесантні навчання в південному окрузі Піндун у вівторок і четвер, повідомила тайванська армія.

"Ми відпрацьовуватимемо дії у відповідь проти симуляції ворожих атак на Тайвань", - сказав AFP речник Восьмого армійського корпусу Лу Воі Чже.

За словами армійців, навчання включатимуть розгортання сотень військовослужбовців та близько 40 гаубиць.

Доповнення

Попри заклики припинити військові навчання навколо острова, Пекін продовжив спільні повітряні та морські навчання у понеділок після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбея минулого тижня.

На острові регулярно проводяться військові навчання, що імітують китайське вторгнення, а минулого місяця в межах своїх найбільших щорічних навчань практикувалися відбиття атак з моря в межах "спільної операції з перехоплення".

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