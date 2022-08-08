Тайвань проведет собственные учения против вторжения после маневров Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Тайвань проведет на этой неделе военные учения с боевыми стрельбами, имитирующие защиту острова от китайского вторжения, заявили официальные лица в понедельник, на фоне того, как Пекин проводит новые учения вокруг острова, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Силы острова проведут противодесантные учения в южном округе Пиндун во вторник и четверг, сообщила тайваньская армия.
"Мы будем отрабатывать ответные действия против симуляции вражеских атак на Тайвань", - сказал AFP спикер Восьмого армейского корпуса Лу Вои Чжэ.
По словам армейцев, учения будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 гаубиц.
Дополнение
Несмотря на призывы прекратить военные учения вокруг острова, Пекин продолжил совместные воздушные и морские учения в понедельник после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй на прошлой неделе.
На острове регулярно проводятся военные учения, имитирующие китайское вторжение, а в прошлом месяце в рамках своих крупнейших ежегодных учений практиковались отражения атак с моря в рамках "совместной операции по перехвату".