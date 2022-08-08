Тайвань проведет собственные учения против вторжения после маневров Китая

Детали

Силы острова проведут противодесантные учения в южном округе Пиндун во вторник и четверг, сообщила тайваньская армия.

"Мы будем отрабатывать ответные действия против симуляции вражеских атак на Тайвань", - сказал AFP спикер Восьмого армейского корпуса Лу Вои Чжэ.

По словам армейцев, учения будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 гаубиц.

Дополнение

Несмотря на призывы прекратить военные учения вокруг острова, Пекин продолжил совместные воздушные и морские учения в понедельник после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй на прошлой неделе.

На острове регулярно проводятся военные учения, имитирующие китайское вторжение, а в прошлом месяце в рамках своих крупнейших ежегодных учений практиковались отражения атак с моря в рамках "совместной операции по перехвату".