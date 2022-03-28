Байден опроверг предположения, что он призвал к смене российского режима
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что не призвал к смене российского режима во время своего визита в Польшу. Об этом информирует УНН, ссылаясь на CNN.
Детали
На вопрос репортера, призывает ли Байден к смене режима, тот ответил: "нет". В Белом доме более подробно уточнили, что имел в виду президент США, произнося речь.
Цитата
“Президент сказал, что путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или регионом. Он не обсуждал власть путина в россии или смену режима”, - сообщил представитель Белого дома.
Контекст
В субботу, 26 марта, Байден выступил с речью возле Королевского замка в Варшаве. Среди прочего он отметил, что диктатор путин “не может оставаться у власти”. В СМИ эти слова расценили как призыв к смене российского режима.
Он также заявил, что путин лжет о мотивах вторжения в Украину, заметив, что российский диктатор “верит, что сила сделает его правым”.
Кроме того, Байден предостерег российские военные силы от посягательства на территорию НАТО.