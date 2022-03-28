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Байден опроверг предположения, что он призвал к смене российского режима

Киев • УНН

 • 150308 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что не призвал к смене российского режима во время своего визита в Польшу. Об этом информирует УНН, ссылаясь на CNN.

Байден опроверг предположения, что он призвал к смене российского режима

Детали

На вопрос репортера, призывает ли Байден к смене режима, тот ответил: "нет". В Белом доме более подробно уточнили, что имел в виду президент США, произнося речь.

Цитата

“Президент сказал, что путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или регионом. Он не обсуждал власть путина в россии или смену режима”, - сообщил представитель Белого дома.

Контекст

В субботу, 26 марта, Байден выступил с речью возле Королевского замка в Варшаве. Среди прочего он отметил, что диктатор путин “не может оставаться у власти”. В СМИ эти слова расценили как призыв к смене российского режима.

Он также заявил, что путин лжет о мотивах вторжения в Украину, заметив, что российский диктатор “верит, что сила сделает его правым”.

Кроме того, Байден предостерег российские военные силы от посягательства на территорию НАТО.

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