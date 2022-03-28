Байден спростував припущення, що він закликав до зміни російського режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що не закликав до зміни російського режиму під час свого візиту до Польщі. Про це інформує УНН, посилаючись на CNN.
Деталі
На запитання репортера, чи закликає Байден до зміни режиму, той відповів: “Ні”. У Білому домі більш детально уточнили, що мав на увазі президент США, виголошуючи промову.
Цитата
“Президент сказав, що путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами або регіоном. Він не обговорював владу путіна в росії чи зміну режиму”, - повідомив представник Білого дому.
Контекст
У суботу, 26 березня, Байден виступив з промовою біля Королівського замку у Варшаві. Серед іншого він зауважив, що диктатор путін “не може залишатись при владі”. У ЗМІ ці слова розцінили як заклик до зміни російського режиму.
Він також заявив, що путін бреше про мотиви вторгнення в Україну, зауваживши, що російський диктатор “вірить, що сила зробить його правим”.
Крім того, Байден застеріг російські військові сили від посягання на територію НАТО.