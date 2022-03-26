Байден попередив росіян: зачепіть хоч дюйм території НАТО

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"Вчора я зустрівся з військовослужбовцями, які разом з нашими польськими союзниками служать для зміцнення передової оборони НАТО. Ми хотіли прояснити, так як вони переміщаються по Україні: навіть не думайте про те, щоб переміститися на хоча б один дюйм території НАТО", - сказав президент США.

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За його словами, у Вашингтона є "святе зобов'язання" в рамках статті 5 Вашингтонського договору захищати кожен дюйм союзної території.

Раніше Байден заявив, що диктатор Володимир Путін не може залишатися при владі.