Байден попередив росіян: зачепіть хоч дюйм території НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент США Джо Байден застеріг російські сили від посягання на територію НАТО. Про це він сказав, виступаючи в Польщі з великим зверненням про війну росії проти України, передає кореспондент УНН.
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"Вчора я зустрівся з військовослужбовцями, які разом з нашими польськими союзниками служать для зміцнення передової оборони НАТО. Ми хотіли прояснити, так як вони переміщаються по Україні: навіть не думайте про те, щоб переміститися на хоча б один дюйм території НАТО", - сказав президент США.
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За його словами, у Вашингтона є "святе зобов'язання" в рамках статті 5 Вашингтонського договору захищати кожен дюйм союзної території.
Раніше Байден заявив, що диктатор Володимир Путін не може залишатися при владі.