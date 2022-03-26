Байден предупредил россиян: троньте хоть дюйм территории НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент США Джо Байден предостерег российские силы от посягательства на территорию НАТО. Об этом он сказал, выступая в Польше с большим обращением о войне России против Украины, передет корреспондент УНН.
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"Вчера я встретился с военнослужащими, которые вместе с нашими польскими союзниками служат для укрепления передовой обороны НАТО. Мы хотели прояснить, так как они перемещаются по Украине: даже не думайте о том, чтобы переместиться на хотя бы один дюйм территории НАТО", - сказал президент США.
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По его словам, у Вашингтона есть "святое обязательство" в рамках статьи 5 Вашингтонского договора защищать каждый дюйм союзной территории.
Ранее Байден заявил, что диктатор владимир путин не может оставаться у власти.