Байден предупредил россиян: троньте хоть дюйм территории НАТО

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"Вчера я встретился с военнослужащими, которые вместе с нашими польскими союзниками служат для укрепления передовой обороны НАТО. Мы хотели прояснить, так как они перемещаются по Украине: даже не думайте о том, чтобы переместиться на хотя бы один дюйм территории НАТО", - сказал президент США.

Детали

По его словам, у Вашингтона есть "святое обязательство" в рамках статьи 5 Вашингтонского договора защищать каждый дюйм союзной территории.

Ранее Байден заявил, что диктатор владимир путин не может оставаться у власти.