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Байден сегодня сделает новое заявление по России и Украине: от Белого дома ожидают больше санкций

Байден сегодня сделает новое заявление по России и Украине: от Белого дома ожидают больше санкций

Киев • УНН

 • 159537 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент США Джо Байден сегодня в 21 час по киевскому времени сделает новое заявление относительно России и Украины. Об этом со ссылкой на информацию Белого дома сообщает CNN, пишет УНН.

Цитата:

"Президент США Джо Байден предоставит обновленную информацию по России и Украине в 14 часов ET (21:00 по Киеву - ред.) в Восточной комнате", - сообщил Белый дом, заявление которого цитирует телеканал.

Брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки перенесли на 23 часа по киевскому времени.

"Ожидается, что Белый дом объявит о новых санкциях против России", - сообщает телеканал.

Детали

После первого набора санкций, объявленных в понедельник, Белый дом заявил, что во вторник введет дополнительные "значительные" санкции. Санкции, введенные в понедельник, носили осторожный характер, и ожидается, что санкции, введенные во вторник, пойдут еще дальше, но это не будет полным ударом, который предусматривали США, в ожидании "дальнейших действий" со стороны России.

"Сегодня чуть позже Соединенные Штаты сделают собственные важные заявления, в том числе о санкциях, которые мы введем в ответ на то, что вчера сделала Россия", - заявил заместитель американского советника по вопросам национальной безопасности Джон Файнер во время выступления на MSNBC.

"Если Россия предпримет дальнейшие действия, у нас будут дальнейшие значительные и серьезные последствия, которые мы можем наложить на Россию с помощью санкций в дополнение к другим элементам нашего ответа, включая помощь украинцам в обеспечении безопасности, чтобы помочь им защитить себя, и силовую позицию, передвижение войск, которые, как вы видели, сделают Соединенные Штаты в ближайшие дни", - сказал Файнер, добавив, что США остаются открытыми для дипломатии.

Пока что не предвидится весь массив санкций против России, потому что "если вы собираетесь удержать (Путина) от взятия Киева и страны — все еще серьезная вероятность — вам придется держать против этого какие-то угрозы санкциями", сказал CNN высокопоставленный чиновник из администрации.

Высокопоставленный официальный представитель США сообщил CNN, что осторожный характер принятого в понедельник пакета мер частично объясняется необходимостью проконсультироваться с европейцами относительно их готовности идти дальше и оценить, должны ли действия России в понедельник вызвать запуск полного пакета санкций, который подготовил Запад на случай возможного вторжения.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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