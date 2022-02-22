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Байден сьогодні зробить нову заяву щодо Росії та України: від Білого дому очікують більше санкцій

Байден сьогодні зробить нову заяву щодо Росії та України: від Білого дому очікують більше санкцій

Київ • УНН

 • 159538 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент США Джо Байден сьогодні о 21 годину за київським часом зробить нову заяву щодо Росії та України. Про це з посиланням на інформацію Білого дому повідомляє CNN, пише УНН.

Цитата:

"Президент США Джо Байден надасть оновлену інформацію про Росію та Україну о 14 годині ET (21:00 за Києвом - ред.) у Східній кімнаті", - повідомив Білий дім, заяву якого цитує телеканал.

Брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі перенесли на 23 годину за київським часом.

"Очікується, що Білий дім оголосить про нові санкції проти Росії", - повідомляє телеканал.

Деталі

Після першого набору санкцій, оголошених у понеділок, Білий дім заявив, що у вівторок запровадить додаткові "значні» санкції. Санкції, введені в понеділок, мали обережний характер, і очікується, що санкції, введені у вівторок, підуть ще далі, але це не буде повним ударом, який передбачали США, в очікуванні "подальших дій" з боку Росії.

"Сьогодні трохи пізніше Сполучені Штати зроблять власні важливі заяви, у тому числі про санкції, які ми введемо у відповідь на те, що вчора зробила Росія", - заявив заступник американського радника з питань національної безпеки Джон Файнер під час виступу на MSNBC.

"Якщо Росія вчинить подальші дії, у нас будуть подальші значні та серйозні наслідки, які ми можемо накласти на Росію за допомогою санкцій на додаток до інших елементів нашої відповіді, включаючи допомогу українцям у забезпеченні безпеки, щоб допомогти їм захистити себе та силову позицію, пересування військ, які, як ви бачили, зроблять Сполучені Штати найближчими днями", - сказав Файнер, додавши, що США залишаються відкритими для дипломатії.

Поки що не передбачається весь масив санкцій проти Росії, тому що "якщо ви збираєтеся утримати (Путіна) від взяття Києва та країни — все ще серйозна ймовірність — вам доведеться тримати проти цього якісь погрози санкціями", сказав CNN високопосадовець з адміністрації.

Високопоставлений офіційний представник США повідомив CNN, що обережний характер ухваленого в понеділок пакету заходів частково пояснюється необхідністю проконсультуватися з європейцями щодо їхньої готовності йти далі та оцінити, чи повинні дії Росії в понеділок викликати запуск повного пакету санкцій, який підготував Захід на випадок можливого вторгнення.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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