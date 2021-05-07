Байден продлил санкции против Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент США Джо Байден продлил режим односторонних санкций против Сирии еще на год. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома, пишет УНН.
Детали
Речь идет о сохранении различных ограничительных мер, которые Вашингтон ввел против Дамаска с 2004 по 2012 гг. В частности, они предусматривают блокирование активов под юрисдикцией США определенных физических и юридических лиц и запрет экспорта некоторых американских товаров и службы в Сирию.
“Действия сирийского режима <...> представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США”, — Белый дом объяснил решение о продлении “чрезвычайного положения”, которое должно закончиться 11 мая 2021.
Что было раньше
Ранее контр-адмирал Александр Карпов, заместитель руководителя Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, заявил, что возглавляемая США коалиция увеличила интенсивность движения военной техники и воздушного транспорта военных грузов на востоке Сирии. Он отметил, что присутствие в стране военных контингентов коалиции является незаконным и противоречит международному праву.
В 2020 году власти США ввели санкции против Центрального банка Сирии.