США ввели санкції проти Центрального банку Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Влада СЩА ввели санкції проти Центрального банку Сирії. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США, пише УНН.
Як пояснюється у коментарі відомства, заходи були прийняті у зв’язку з тим, що Центробанк САР “має тісні зв’язки з Іраном і є невід’ємною частиною зусиль Дамаска по збільшенню державних доходів і підтримці сирійської валюти”.
Також обмеження вводяться проти дев’яти комерційних компаній. Серед них компанії з виробництва бетону, пластику, транспортна компанія і інші.
Також відомство внесло в чорний список чотирьох осіб, що мають підданство Великоъ Британії і сирійське громадянство. Серед них — високопоставлена співробітниця адміністрації президента Сирії Ліна аль-Кінайе і член сирійського парламенту Мохаммед Масут, проте раніше проти них вводилися санкції за іншими статтями.
Нагадаємо, в кінці липня США оголосили про розширення санкцій проти Сирії. У список фізичних осіб, яким заборонений в’їзд до Сполучених Штатів, увійшли син президента Сирії Хафез Асад і його двоюрідний брат Зухаір Тауфік Асад.