США ввели санкции против Центрального банка Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Власти СЩА ввели санкции против Центрального банка Сирии. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США, пишет УНН.
Как поясняется в комментарии ведомства, меры были приняты в связи с тем, что Центробанк САР “имеет тесные связи с Ираном и является неотъемлемой частью усилий Дамаска по увеличению государственных доходов и поддержанию сирийской валюты”.
Также ограничения вводятся против девяти коммерческих компаний. Среди них компании по производству бетона, пластика, транспортная компания и другие.
Также ведомство внесло в черный список четырех человек, имеющих подданство Великобритании и сирийское гражданство. Среди них — высокопоставленная сотрудница администрации президента Сирии Лина аль-Кинайе и член сирийского парламента Мохаммед Масути, однако ранее против них вводились санкции по другим статьям.
Напомним, в конце июля США объявили о расширении санкций против Сирии. В список физических лиц, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты, вошли сын президента Сирии Хафез Асад и его двоюродный брат Зухаир Тауфик Асад.