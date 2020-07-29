США ввели санкції проти сина сирійського диктатора Асада та дивізії армії Сирії

“Метою сьогоднішніх санкцій стали в тому числі корумпований сирійський бізнесмен, який замішаний в підтримці режиму, а також дев’ять юридичних осіб, які несуть відповідальність за збагачення сирійського режиму за рахунок будівництва нерухомості класу люкс. Сполучені Штати також внесли в чорний список трьох осіб, пов’язаних з режимом Асада, в тому числі високопоставленого генерала, який несе відповідальність за продовження конфлікту в Сирії, а також 1-шу дивізію Сирійської арабської армії, відповідальну за порушення перемир’я в Сирії”, — повідомляється в документі.

“За цим слідуватимуть і нові санкції, які будуть частиною кампанії економічного і політичного тиску, націленого на те, щоб позбавити режим Асада ресурсів, які він використовує для ведення війни проти народу Сирії”, — пообіцяв Білий дім.

Санкції були введені спільно американським Мінфіном і Державним департаментом США. Частина з них була задіяна в рамках нового американського “закону Цезаря”, який набув чинності 17 червня. Зокрема, один сирійський бізнесмен і дев’ять організацій були внесені в чорний список за “збагачення сирійського режиму за допомогою діяльності в сфері будівництва нерухомості класу люкс”.

“Інвестиції корумпованих бізнесменів, які мають зв’язки з Асадом, в нерухомість класу люкс стали можливими за рахунок насильницького переміщення невинних цивільних осіб, і вони (бізнесмени) також погіршують ситуацію з утисками сирійського народу”, — стверджує міністр фінансів США Стівен Мнучін.

У список також був внесений син сирійського президента Хафез Асад 2001 року народження. Санкції були введені проти 1-ї танкової дивізії Сирійської арабської армії і її командувача Зухейра Тауфіка Асада, а також його сина Карама Асада.

Довідка: “Закон Цезаря”, він же Акт про захист цивільного населення Сирії, був включений в військовий бюджет США на 2020 фінансовий рік і підписаний президентом Дональдом Трампом 20 грудня 2019 року. Цей документ дає вашингтонської адміністрації право вводити обмежувальні заходи відносно організацій і осіб, що надають пряму і непряму допомогу уряду Сирії, а також різним діючим на території країни збройних формувань, яких, за версією США, підтримують влади Сирії, Росії та Ірану.