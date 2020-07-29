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США ввели санкции против сына сирийского диктатора Асада и дивизии армии Сирии

США ввели санкции против сына сирийского диктатора Асада и дивизии армии Сирии

Киев  •  УНН

 • 11690 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Соединенные Штаты ввели санкции против четырех граждан Сирии, в том числе сына президента страны Башара Асада Хафеза, а также 10 организаций, среди которых 1-я танковая дивизия Сирийской арабской армии. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минфина США, передает УНН.

“Целью сегодняшних санкций стали в том числе коррумпированный сирийский бизнесмен, который замешан в поддержке режима, а также девять юридических лиц, которые несут ответственность за обогащение сирийского режима за счет строительства недвижимости класса люкс. Соединенные Штаты также внесли в черный список трех лиц, связанных с режимом Асада, в том числе высокопоставленного генерала, несущего ответственность за продолжение конфликта в Сирии, а также 1-ю дивизию Сирийской арабской армии, ответственную за нарушение перемирия в Сирии”, — сообщается в документе.

“За этим последуют и новые санкции, которые будут частью продолжающейся кампании экономического и политического давления, нацеленного на то, чтобы лишить режим Асада ресурсов, которые он использует для ведения войны против народа Сирии”, — пообещал Белый дом.

Санкции были введены совместно американским Минфином и Госдепартаментом США. Часть из них была задействована в рамках нового американского “закона Цезаря”, вступившего в силу 17 июня. В частности, один сирийский бизнесмен и девять организаций были внесены в черный список за “обогащение сирийского режима посредством деятельности в сфере строительства недвижимости класса люкс”.

“Инвестиции коррумпированных бизнесменов, имеющих связи с Асадом, в недвижимость класса люкс стали возможными за счет насильственного перемещения невинных гражданских лиц, и они (бизнесмены) также ухудшают ситуацию с притеснением сирийского народа”, — утверждает министр финансов США Стивен Мнучин.

В список также был внесен сын сирийского президента Хафез Асад 2001 года рождения. Санкции были введены против 1-й танковой дивизии Сирийской арабской армии и ее командующего Зухейра Тауфика Асада, а также его сына Карама Асада.

Справка: “Закон Цезаря”, он же Акт о защите гражданского населения Сирии, был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год и подписан президентом Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года. Этот документ дает вашингтонской администрации право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по версии США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана.

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