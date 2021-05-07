Байден продовжив санкції проти Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент США Джо Байден продовжив режим односторонніх санкцій проти Сирії ще на рік. Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому, пише УНН.
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Мова йде про збереження різних обмежувальних заходів, які Вашингтон ввів проти Дамаску з 2004 по 2012 рр. Зокрема, вони передбачають блокування активів під юрисдикцією США певних фізичних та юридичних осіб та заборону експорту деяких американських товарів та служби до Сирії.
“Дії сирійського режиму <...> представляють надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США”, — Білий дім пояснив рішення про продовження “надзвичайного стану”, яке має закінчитися 11 травня 2021 року .
Що було раніше
Раніше контр-адмірал Олександр Карпов, заступник керівника Центру примирення ворогуючих сторін (ЦПВС) в Сирії, заявив, що очолювана США коаліція збільшила інтенсивність руху військової техніки та повітряного транспорту військових вантажів на сході Сирії. Він наголосив, що присутність у країні військових контингентів коаліції є незаконною та суперечить міжнародному праву.
У 2020 році влада США ввела санкції проти Центрального банку Сирії.