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Байден прибыл в Испанию и объявил о мерах по усилению НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Во вторник президент США Джо Байден прибыл в Испанию на саммит НАТО, который будет проходить с 28 по 30 июня. Американский лидер объявил, что Соединенные Штаты направят два эсминца на военно-морскую станцию Рота в стране, увеличив до шести общее число базирующихся там американских эсминцев, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Как я уже говорил до начала войны, если путин нападет на Украину, Соединенные Штаты усилят наши силы в Европе и ответят на реальность новой европейской среды безопасности", - сказал он, выступая вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Детали

По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, ожидается, что во время саммита НАТО в Мадриде на этой неделе США сделают конкретные заявления об усилении американских сил, чтобы противостоять "более острой и обостренной российской угрозе".

"Завтра Соединенные Штаты сделают конкретные заявления на суше, на море и в воздухе о дополнительных обязательствах по укреплению военной мощи в долгосрочной перспективе после окончания этого кризиса, как бы долго он ни продолжался", - сказал Салливан на борту Air Force One, когда Байден летел в Мадрид.

По его словам, все члены Альянса также планируют согласовать конкретные цели по увеличению финансирования НАТО из своих национальных бюджетов.

Напомним

В испанском Мадриде во вторник, 28 июня, стартует саммит лидеров Североатлантического альянса, который продлится три дня.

На встрече лидеров НАТО планируется принять ключевые решения, в частности, новую Стратегическую концепцию Альянса, а также усиление поддержки Украины.

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