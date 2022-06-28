Байден прибув до Іспанії та оголосив про заходи щодо посилення НАТО

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"Як я вже говорив до початку війни, якщо путін нападе на Україну, Сполучені Штати посилять наші сили в Європі і дадуть відповідь на реальність нового європейського безпекового середовища", - сказав він, виступаючи разом з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

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За словами радника з національної безпеки Джейка Саллівана, очікується, що під час саміту НАТО в Мадриді цього тижня США зроблять конкретні заяви про посилення американських сил, щоб протистояти "гострішій російській загрозі".

"Завтра Сполучені Штати зроблять конкретні заяви на суші, на морі та в повітрі про додаткові зобов'язання щодо зміцнення військової могутності в довгостроковій перспективі після закінчення цієї кризи, як би довго вона не тривала", - сказав Салліван на борту Air Force One, коли Байден летів до Мадриду.

За його словами, всі члени Альянсу також планують узгодити конкретні цілі щодо збільшення фінансування НАТО зі своїх національних бюджетів.

Нагадаємо

В іспанському Мадриді у вівторок, 28 червня, стартує саміт лідерів Північноатлантичного альянсу, який триватиме три дні.

На зустрічі лідерів НАТО планується ухвалити ключові рішення, зокрема нову Стратегічну концепцію Альянсу, а також посилення підтримки України.