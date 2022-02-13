Байден предупредил Путина о "серьезных расходах и последствиях" если вторжение в Украину все же произойдет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Американский президент Джо Байден предупредил Путина о "серьезных расходах и последствиях" если вторжение в Украину все же произойдет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Президент Джо Байден сказал Владимиру Путину, что вторжение в Украину повлечет "большие человеческие страдания" и что Запад отдан дипломатии, чтобы положить конец кризисам, заявил Белый дом в субботу. В нем не было никаких предположений, что часовой звонок уменьшил угрозу неминуемой войны в Европе.
Байден также сказал, что Соединенные Штаты и их союзники отреагируют "решительно и введут быстрые и серьезные затраты", если Кремль атакует своего соседа, сообщает Белый дом.
Оба президенты разговаривали через день после того, как советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что разведка США показывает, что российское вторжение может начаться за несколько дней до завершения зимних Олимпийских игр в Пекине 20 февраля.
Россия отрицает, что намерена вторгнуться, но собрала более 100 000 военных возле границы с Украиной и направила войска на учебу в соседнюю Беларусь, окружая Украину с трех сторон.
Американские чиновники утверждают, что наращивание огневой мощи России достигло точки, когда она может вторгнуться в короткие сроки.
Разговор состоялся в критический момент для того, что стало крупнейшим кризисом безопасности между Россией и Западом со времен холодной войны. Американские чиновники считают, что у них остались считанные дни, чтобы предотвратить вторжение и огромное кровопролитие в Украине. И хотя США и их союзники по НАТО не планируют посылать войска в Украину для борьбы с Россией, вторжение и, как следствие, карательные санкции могут отразиться далеко за пределами бывшей советской республики, воздействуя на поставку энергоносителей, глобальные рынки и баланс сил в Европе.
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