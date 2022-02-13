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Байден попередив Путіна про «серйозні витрати та наслідки» якщо вторгнення в Україну все ж відбудеться

Байден попередив Путіна про «серйозні витрати та наслідки» якщо вторгнення в Україну все ж відбудеться

Київ • УНН

 • 36525 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Американський президент Джо Байден попередив Путіна про «серйозні витрати та наслідки» якщо вторгнення в Україну все ж відбудеться. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Президент Джо Байден сказав Володимиру Путіну, що вторгнення в Україну спричинить «великі людські страждання» і що Захід відданий дипломатії, щоб покласти край криз, заявив Білий дім у суботу. У ньому не було жодних припущень, що годинний дзвінок зменшив загрозу неминучої війни в Європі.

Байден також сказав, що Сполучені Штати та їхні союзники відреагують «рішуче і запровадять швидкі та серйозні витрати», якщо Кремль атакує свого сусіда, повідомляє Білий дім.

Обидва президенти розмовляли через день після того, як радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що розвідка США показує, що російське вторгнення може початися за кілька днів до завершення зимових Олімпійських ігор у Пекіні 20 лютого.

Росія заперечує, що має намір вторгнутися, але зібрала понад 100 000 військових біля кордону з Україною та направила війська на навчання в сусідню Білорусь, оточуючи Україну з трьох сторін.

Американські чиновники стверджують, що нарощування вогневої потужності Росії досягло точки, коли вона може вторгнутися в короткі терміни.

Розмова відбулася в критичний момент для того, що стало найбільшою кризою безпеки між Росією та Заходом з часів холодної війни. Американські чиновники вважають, що у них зилишилися лічені дні, щоб запобігти вторгненню та величезному кровопролиттю в Україні. І хоча США та їхні союзники по НАТО не планують посилати війська в Україну для боротьби з Росією, вторгнення і, як наслідок, каральні санкції можуть відбитися далеко за межами колишньої радянської республіки, впливаючи на постачання енергоносіїв, глобальні ринки та баланс сил у Європі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Переговори Байдена та Путіна: стало відомо, про що говорили.

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