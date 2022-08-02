Байден подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири в Афганистане. Об этом он сообщил в видеообращении, которое транслировалось на сайте Белого Дома, передает УНН.
Детали
По его словам, это произошло в минувшие выходные.
"Правосудие победило и этого лидера террористов больше нет", - сказал Байден.
Президент США подчеркнул, что в начале этого года разведка обнаружила семью аль-Завахири в Кабуле, и добавил, что никто из гражданских или членов семь террориста не был убит.
"Люди во всем мире уже могут не бояться этого злого, исполненного решимости убийцы", - подчеркнул Байден.
Дополнение
Как пишет один из источников Politico, уничтожением лидера "Аль-Каиды" управляло Центральное разведывательное управление США.
Справка
Айман аз-Завахири считался одним из самых разыскиваемых террористов в мире. В конце 2001 года он вместе с Бен Ладеном скрылся от американских сил в Афганистане. Кроме того, считается, что они вместе руководили терактом в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.