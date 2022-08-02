Байден підтвердив ліквідацію лідера "Аль-Каїди"

Деталі

За його словами, це сталося у вихідні, що минули.

"Правосуддя перемогло і цього лідера терористів більше немає", - сказав Байден.

Президент США підкреслив, що на початку цього року розвідка виявила сім’ю аль-Завахірі в Кабулі, та додав, що ніхто з цивільних або членів сім’ї терориста не був убитий.

"Люди в усьому світі вже можуть не боятися цього лихого, сповненого рішучості вбивці", - наголосив Байден.

Доповнення

Як пише одне з джерел Politico, знищенням лідера "Аль-Каїди" керувало Центральне розвідувальне управління США.

Довідка

Айман аз-Завахірі вважався одним з найбільш розшукуваних терористів у світі. Наприкінці 2001 року він разом з Бен Ладеном втік від американських сил в Афганістані. Крім цього, вважається, що вони разом керували терактом у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.