ЗМІ: США провели успішну антитерористичну операцію, ліквідовано лідера "Аль Каїди". Байден виступить зі зверненням
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. США провели успішну операцію проти терористичної організації "Аль-Каїда" в Афганістані, жертв серед цивільних немає. Про це повідомив представник вашингтонської адміністрації високого рангу, пише Associated Press, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, в Афганістані Аз-Завахірі, головний лідер Аль-Каїди, був убитий США на вихідних.
Очікується, що президент США Джо Байден має розповісти про антитерористичну операцію.
Аз-Завахірі був убитий під час удару безпілотника, але адміністрація відкладала оприлюднення інформації, поки його смерть не буде підтверджена.
Офіційні особи Білого дому відмовилися підтвердити, що Аз-Завахірі вбито, але наголосили в заяві, що "Сполучені Штати провели антитерористичну операцію проти значної цілі "Аль-Каїди" в Афганістані. Операція пройшла успішно, жертв серед мирного населення немає".
Як пише одне з джерел Politico, знищенням лідера "Аль-Каїди" керувало Центральне розвідувальне управління США.
Байден планує виступати з балкона Блакитної кімнати Білого дому, оскільки він залишається в ізоляції в резиденції, поки у нього позитивні тести на COVID-19.
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"Сьогодні ввечері о 19:30 за східним часом (о 2:30 за Києвом - ред.) президент Байден виступить із коментарями щодо успішної антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні Білого дому.
Довідка
Айман аз-Завахірі вважався одним з найбільш розшукуваних терористів у світі. Наприкінці 2001 року він разом з Бен Ладеном втік від американських сил в Афганістані. Крім цього, вважається, що вони разом керували терактом у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.
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