Удар США вбив лідера джихадистів у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Внаслідок удару безпілотника США на північному заході Сирії загинув єменський лідер місцевого джихадистського угруповання, пов'язаного з «Аль-Каїдою». Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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Внаслідок удару на східній околиці міста Ідліб, було вбито людину, яку називають лідером угруповання "Хуррас аль-Дін".
"Абу Хамза аль-Ємені їхав один на мотоциклі під час удару", - йдеться в заяві Центрального командування США, додавши, що "первинна перевірка не виявила жертв серед цивільного населення".
США "цілком впевнені" в тому, що в результаті удару, завданого з безпілотника, загинув Абу Хамза аль-Ємені, повідомив CNN на умовах анонімності офіційний представник США, поінформований про операцію.
Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, яка спирається на широку мережу джерел в Сирії, підтвердила у вівторок, що Ємені був убитий в результаті нападу, заявивши, що це була друга подібна спроба нейтралізувати його після аналогічного удару минулого року.
Додамо
Завданий у понеділок удар став другою операцією США у червні, спрямованою проти високопоставленого джихадиста у Сирії.
Війська США захопили Хані Ахмеда Аль-Курді, лідера угрупування "Ісламська держава" 16 червня під час рейду в провінції Алеппо.
Вони також убили лідера ІД Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Кураші під час операції в Атмі, районі провінції Ідліб, 3 лютого.
За оцінками ООН, у Сирії, що утримується повстанцями, знаходиться від 2000 до 2500 бойовиків.