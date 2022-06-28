Удар США убил лидера джихадистов в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате удара беспилотника США на северо-западе Сирии погиб йеменский лидер местной джихадистской группировки, связанной с «Аль-Каидой». Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
Детали
В результате удара на восточной окраине города Идлиб был убит человек, которого называют лидером группировки "Хуррас аль-Дин".
"Абу Хамза аль-Йемен ехал один на мотоцикле во время удара", - говорится в заявлении Центрального командования США, добавив, что "первичная проверка не обнаружила жертв среди гражданского населения".
США "совершенно уверены" в том, что в результате удара, нанесенного из беспилотника, погиб Абу Хамза аль-Йемени, сообщил CNN на условиях анонимности официальный представитель США, информированный об операции.
Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, опирающаяся на широкую сеть источников в Сирии, подтвердила во вторник, что Йемени был убит в результате нападения, заявив, что это была вторая подобная попытка нейтрализовать его после аналогичного удара прошлого года.
Добавим
Нанесенный в понедельник удар стал второй операцией США в июне, направленной против высокопоставленного джихадиста в Сирии.
Войска США захватили Хани Ахмеда Аль-Курди, лидера группировки "Исламское государство" 16 июня во время рейда в провинции Алеппо.
Они также убили лидера ИД Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши во время операции в Атме, районе провинции Идлиб, 3 февраля.
По оценкам ООН, удерживаемой повстанцами Сирии находится от 2000 до 2500 боевиков.