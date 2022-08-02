СМИ: США провели успешную антитеррористическую операцию, ликвидирован лидер "Аль Каиды". Байден выступит с обращением

Детали

Как отмечается, в Афганистане Аз-Завахири, главный лидер Аль-Каиды, был убит США на выходных.

Ожидается, что президент США Джо Байден должен рассказать об антитеррористической операции.

Аз-Завахири был убит при ударе беспилотника, но администрация откладывала обнародование информации, пока его смерть не будет подтверждена.

Официальные лица Белого дома отказались подтвердить, что Аз-Завахири убит, но отметили в заявлении, что "Соединенные Штаты провели антитеррористическую операцию против значительной цели "Аль-Каиды" в Афганистане. Операция прошла успешно, жертв среди мирного населения нет".

Как пишет один из источников Politico, уничтожением лидера "Аль-Каиды" руководило Центральное разведывательное управление США.

Байден планирует выступать с балкона Голубой комнаты Белого дома, поскольку он остается в изоляции в резиденции, пока у него положительные тесты на COVID-19.

Цитата

"Сегодня вечером в 19:30 по восточному времени (в 2:30 по Киеву – ред.) президент Байден выступит с комментариями относительно успешной антитеррористической операции", - говорится в сообщении Белого дома.

Справка

Айман аз-Завахири считался одним из самых разыскиваемых террористов в мире. В конце 2001 года он вместе с Бен Ладеном скрылся от американских сил в Афганистане. Кроме того, считается, что они вместе руководили терактом в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

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