Байден на саммите G7: путин получает от вторжения в Украину не то, что ожидал

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“Путин как раз получает противоположное от того, что хотел получить в результате вторжения в Украину”, - сказал Байден.

Он также отметил, что НАТО "никогда не было таким сплоченным, как сегодня”. Байден сказал, что санкции "никогда не сдерживают”, но добавил, что “усиление боли” путина и поддержка тех мер, которые предпринимают, в конечном итоге “помешают ему”.

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Во время разговора Байден сообщил, каким будет ответ США в случае применения россией химического оружия против Украины.

Кроме того, он предложил союзникам пригласить Украину участвовать во встречах G20.