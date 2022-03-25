Байден на саммите G7: путин получает от вторжения в Украину не то, что ожидал
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент США Джо Байден выступил на брифинге по итогам саммита G7 в Брюсселе, где мировые лидеры согласовывали свои позиции относительно российско-украинской войны. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что путин получает не то, что ожидал от нападения на Украину, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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“Путин как раз получает противоположное от того, что хотел получить в результате вторжения в Украину”, - сказал Байден.
Он также отметил, что НАТО "никогда не было таким сплоченным, как сегодня”. Байден сказал, что санкции "никогда не сдерживают”, но добавил, что “усиление боли” путина и поддержка тех мер, которые предпринимают, в конечном итоге “помешают ему”.
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Во время разговора Байден сообщил, каким будет ответ США в случае применения россией химического оружия против Украины.
Кроме того, он предложил союзникам пригласить Украину участвовать во встречах G20.