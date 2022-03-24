Якщо росію не виключать із G20: Байден запропонував запрошувати на зустрічі Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент США Джо Байден запропонував союзникам запросити Україну брати участь у зустрічах "Групи двадцяти". Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічей у Брюсселі в четвер, передає кореспондент УНН.
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Так, президента запитали, чи вважає він, що Росію потрібно виключити з G20.
"На останнє запитання, моя відповідь "так", це залежить від G20. Це питання було піднято сьогодні, і я згадав про можливість того, що якщо це неможливо зробити, якщо Індонезія та інші країни не згодні, то, на мій погляд, ми повинні попросити, щоб Україна могла бути присутньою на зустрічах G20 для спостереження", - заявив Байден.
Раніше
У вівторок, 22 березня, Польща заявила, що запропонувала офіційним особам США виключити Росію з G20 на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну. Пропозиція, за словами польського чиновника, мала "позитивний відгук".
Також у Варшаві запропонували зайняти місце Москви "у зв'язку з успішним 30-річним переходом" від комуністичної держави до відкритої економіки".