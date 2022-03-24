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Если россию не исключат из G20: Байден предложил приглашать на встречи Украину

Киев • УНН

 • 218489 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент США Джо Байден предложил союзникам пригласить Украину участвовать во встречах "Группы двадцати". Об этом он заявил на брифинге по итогам встреч в Брюсселе в четверг, передает корреспондент УНН.

Если россию не исключат из G20: Байден предложил приглашать на встречи Украину

Цитата

Так, президента спросили, считает ли он, что россию нужно исключить из G20.

"На последний вопрос, мой ответ "да", это зависит от G20. Этот вопрос был поднят сегодня, и я упомянул о возможности того, что если это невозможно сделать, если Индонезия и другие страны не согласны, то, на мой взгляд, мы должны попросить, чтобы Украина могла присутствовать на встречах G20 для наблюдения", - заявил Байден.

Ранее

Во вторник, 22 марта, Польша заявила, что предложила официальным лицам США исключить россию из G20 на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину. Предложение, по словам польского чиновника, имело “положительный отклик”.

Также в Варшаве предложили занять место москвы "в связи с успешным 30-летним переходом" от коммунистического государства к открытой экономике”.

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