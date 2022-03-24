Если россию не исключат из G20: Байден предложил приглашать на встречи Украину

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Так, президента спросили, считает ли он, что россию нужно исключить из G20.

"На последний вопрос, мой ответ "да", это зависит от G20. Этот вопрос был поднят сегодня, и я упомянул о возможности того, что если это невозможно сделать, если Индонезия и другие страны не согласны, то, на мой взгляд, мы должны попросить, чтобы Украина могла присутствовать на встречах G20 для наблюдения", - заявил Байден.

Ранее

Во вторник, 22 марта, Польша заявила, что предложила официальным лицам США исключить россию из G20 на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину. Предложение, по словам польского чиновника, имело “положительный отклик”.

Также в Варшаве предложили занять место москвы "в связи с успешным 30-летним переходом" от коммунистического государства к открытой экономике”.