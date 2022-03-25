Байден на саміті G7: путін отримує від вторгнення в Україну не те, що очікував

Цитата

“Путін якраз отримує протилежне від того, що хотів отримати внаслідок вторгнення в Україну”, - сказав Байден.

Він також зауважив, що НАТО “ніколи не було таким згуртованим, як сьогодні”. Байден сказав, що санкції “ніколи не стримують”, але додав, що “посилення болю” путіна і підтримка тих заходів, які роблять, зрештою “завадять йому”.

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Під час розмови Байден повідомив, якою буде відповідь США у разі застосування росією хімічної зброї проти України.

Крім того, він запропонував союзникам запросити Україну брати участь у зустрічах G20.