Байден на саміті G7: путін отримує від вторгнення в Україну не те, що очікував
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент США Джо Байден виступив на брифінгу за підсумками саміту G7 у Брюсселі, де світові лідери погоджували свої позиції щодо російсько-української війни. Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що путін отримує не те, що очікував від нападу на Україну, повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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“Путін якраз отримує протилежне від того, що хотів отримати внаслідок вторгнення в Україну”, - сказав Байден.
Він також зауважив, що НАТО “ніколи не було таким згуртованим, як сьогодні”. Байден сказав, що санкції “ніколи не стримують”, але додав, що “посилення болю” путіна і підтримка тих заходів, які роблять, зрештою “завадять йому”.
Додамо
Під час розмови Байден повідомив, якою буде відповідь США у разі застосування росією хімічної зброї проти України.
Крім того, він запропонував союзникам запросити Україну брати участь у зустрічах G20.