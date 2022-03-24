Байден повідомив, якою буде відповідь у разі застосування путіним хімічної зброї

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"Ми відповімо, якщо він (Путін - ред.) використовує (хімічну зброю), і характер відповіді буде залежати від характеру застосування", - сказав Байден.

На питання про те, чи є у США дані про те, що Росія готується застосувати такий вид зброї президент США відповів, що не буде ділитися даними розвідки.

Раніше

Як писав УНН, напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив про загрозу хімічної атаки з боку Російської Федерації.

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