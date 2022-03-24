Байден повідомив, якою буде відповідь у разі застосування путіним хімічної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Відповідь США у разі застосування Росією хімічної зброї проти України залежатиме від характеру її застосування. Про це на брифінгу за підсумками зустрічей у Брюсселі в четвер заявив президент США Джо Байден, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Ми відповімо, якщо він (Путін - ред.) використовує (хімічну зброю), і характер відповіді буде залежати від характеру застосування", - сказав Байден.
На питання про те, чи є у США дані про те, що Росія готується застосувати такий вид зброї президент США відповів, що не буде ділитися даними розвідки.
Раніше
Як писав УНН, напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив про загрозу хімічної атаки з боку Російської Федерації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РНБО поінформували, що робити у разі хімічної атаки