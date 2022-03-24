Байден сообщил, каким будет ответ в случае применения путином химического оружия

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"Мы ответим, если он (путин – ред.) использует (химическое оружие), и характер ответа будет зависеть от характера применения", - сказал Байден.

На вопрос о том, есть ли у США данные о том, что россия готовится применить такой вид оружия президент США ответил, что не будет делиться данными разведки.

Ранее

Как писал УНН, накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе химической атаки со стороны российской федерации.

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