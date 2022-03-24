В СНБО проинформировали, что делать в случае химической атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, как действовать в случае химической атаки, передает УНН.
Детали
"Каналы рф ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, что якобы создают химическое оружие в Украине. Так враг "обрабатывает" население рф по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют такие лаборатории", - говорится в сообщении.
При этом, в случае химической атаки следует осуществить следующие шаги:
· Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы.
· Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.
· Включить ТВ или радио для получения указаний.
· Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.
Также, в случае эвакуации во время химической атаки:
· Возьмите аптечку.
· Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
· Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
· Оставьте помещение по лестнице.
· Не касайтесь на улице никаких предметов.
Напомним
Зеленский предупредил об угрозе химической атаки со стороны рф.