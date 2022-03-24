В СНБО проинформировали, что делать в случае химической атаки

Детали

"Каналы рф ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, что якобы создают химическое оружие в Украине. Так враг "обрабатывает" население рф по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют такие лаборатории", - говорится в сообщении.

При этом, в случае химической атаки следует осуществить следующие шаги:

· Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы.

· Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.

· Включить ТВ или радио для получения указаний.

· Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

Также, в случае эвакуации во время химической атаки:

· Возьмите аптечку.

· Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.

· Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

· Оставьте помещение по лестнице.

· Не касайтесь на улице никаких предметов.

Напомним

Зеленский предупредил об угрозе химической атаки со стороны рф.