В РНБО проінформували, що робити в разі хімічної атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, як діяти в разі хімічної атаки, передає УНН.
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"Канали рф щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог "обробляє" населення рф щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення". Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії", - йдеться у повідомленні.
При цьому, в разі хімічної атаки слід здійснити наступні кроки:
· Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.
· Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.
· Увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок.
· Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.
Також, у разі евакуації під час хімічної атаки:
· Візьміть аптечку.
· Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
· Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
· Залиште приміщення сходами.
· Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.
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