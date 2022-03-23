Зеленський попередив про загрозу хімічної атаки з боку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про загрозу хімічної атаки з боку російської федерації. Про це Глава держави заявив під час свого відеозвернення до парламенту Японії, пише УНН.
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“Днями російські війська обстріляли хімічне виробництво на території Сумської області України. Там стався витік аміаку. Нас попереджають про можливі хімічні атаки, зокрема із застосуванням зарину. Як це було в Сирії. А однією з основних тем для дискусій світових політиків стало питання про те, як реагувати, якщо Росія застосує ще й ядерну зброю. Будь-яка впевненість будь-якої людини у світі, будь-якої країни повністю зруйнована”, - заявив Зеленський.
Деталі
Він нагадав, що в Україні знаходяться чотири діючі атомні станції - це 15-ть атомних блоків. Всі вони перебувають під загрозою. Російські війська вже обстріляли з танків Запорізьку атомну станцію, найбільшу у Європі.
Бойові дії пошкодили сотні промислових виробництв, і багато з них особливо небезпечні. Обстріли загрожують газо- і нафтопроводам та вугільним шахтам.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський закликав Японію долучитися до розробки нових гарантій безпеки, які б діяли щоразу у випадку загрози для миру.