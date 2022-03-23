Зеленский предупредил об угрозе химической атаки со стороны рф

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“На днях российские войска обстреляли химическое производство на территории Сумской области Украины. Там произошла утечка аммиака. Нас предупреждают о возможных химических атаках, в частности с применением зарина. Как это было в Сирии. А одной из основных тем для дискуссий мировых политиков стал вопрос о том, как реагировать, если россия применит еще и ядерное оружие. Любая уверенность любого человека в мире, любой страны полностью разрушена”, - заявил Зеленский.

Детали

Он напомнил, что в Украине находятся четыре действующие атомные станции - это 15 атомных блоков. Все они находятся под угрозой. Российские войска уже обстреляли из танков Запорожскую атомную станцию, крупнейшую в Европе.

Боевые действия повредили сотни промышленных производств, и многие из них особенно опасны. Обстрелы угрожают газо- и нефтепроводам и угольным шахтам.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Японию присоединиться к разработке новых гарантий безопасности, которые бы действовали каждый раз в случае угрозы для мира.



