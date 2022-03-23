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Зеленський закликав Японію приєднатися до розробки нових гарантій безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Японію долучитися до розробки нових гарантій безпеки, які б діяли щоразу у випадку загрози для миру. Про це Глава держави заявив у зверненні до парламенту Японії, пише УНН.

Зеленський закликав Японію приєднатися до розробки нових гарантій безпеки

Цитата

"Ми маємо напрацювати нові гарантії безпеки, щоб можна було діяти превентивно кожного разу, коли виникає загроза для миру. Чи можна це зробити на базі існуючих структур? Після такої війни - точно ні. Потрібно створювати нові інструменти, нові гарантії, які будуть працювати превентивно і сильно проти будь-якої агресії”, - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що лідерство Японії може стати незамінним у їхній розробці.

Доповнення

Раніше Зеленський заявив, що є країни-члени НАТО, які готові бути гарантами безпеки України. Вони не можуть забезпечити нашу присутність в НАТО, але вони готові робити все те, що повинен був робити альянс, будь ми його членами.

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