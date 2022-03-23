Зеленский призвал Японию присоединиться к разработке новых гарантий безопасности

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"Мы должны наработать новые гарантии безопасности, чтобы можно было действовать превентивно каждый раз, когда возникает угроза для мира. Можно ли это сделать на базе существующих структур? После такой войны - точно нет. Нужно создавать новые инструменты, новые гарантии, которые будут работать превентивно и сильно против любой агрессии”, - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что лидерство Японии может стать незаменимым в их разработке.

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Ранее Зеленский заявил, что есть страны-члены НАТО, которые готовы быть гарантами безопасности Украины. Они не могут обеспечить наше присутствие в НАТО, но они готовы делать все то, что должен был делать альянс, будь мы его членами.



