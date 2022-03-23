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Зеленский призвал Японию присоединиться к разработке новых гарантий безопасности

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Японию присоединиться к разработке новых гарантий безопасности, которые бы действовали каждый раз в случае угрозы для мира. Об этом Глава государства заявил в обращении к парламенту Японии, пишет УНН.

Зеленский призвал Японию присоединиться к разработке новых гарантий безопасности

Цитата

"Мы должны наработать новые гарантии безопасности, чтобы можно было действовать превентивно каждый раз, когда возникает угроза для мира. Можно ли это сделать на базе существующих структур? После такой войны - точно нет. Нужно создавать новые инструменты, новые гарантии, которые будут работать превентивно и сильно против любой агрессии”, - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что лидерство Японии может стать незаменимым в их разработке.

Дополнение

Ранее Зеленский заявил, что есть страны-члены НАТО, которые готовы быть гарантами безопасности Украины. Они не могут обеспечить наше присутствие в НАТО, но они готовы делать все то, что должен был делать альянс, будь мы его членами.

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