Зеленский призвал Японию присоединиться к разработке новых гарантий безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Японию присоединиться к разработке новых гарантий безопасности, которые бы действовали каждый раз в случае угрозы для мира. Об этом Глава государства заявил в обращении к парламенту Японии, пишет УНН.
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"Мы должны наработать новые гарантии безопасности, чтобы можно было действовать превентивно каждый раз, когда возникает угроза для мира. Можно ли это сделать на базе существующих структур? После такой войны - точно нет. Нужно создавать новые инструменты, новые гарантии, которые будут работать превентивно и сильно против любой агрессии”, - заявил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что лидерство Японии может стать незаменимым в их разработке.
Дополнение
Ранее Зеленский заявил, что есть страны-члены НАТО, которые готовы быть гарантами безопасности Украины. Они не могут обеспечить наше присутствие в НАТО, но они готовы делать все то, что должен был делать альянс, будь мы его членами.