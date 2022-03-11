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Байден: мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от окупантов

Киев • УНН

 • 195467 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. США позаботятся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторгшихся российских войск. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в пятницу, пишет УНН.

Цитата

"Я хочу внести ясность: мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторгшихся российских войск. Мы это сделаем. Мы пошлем деньги, еду и помощь, чтобы спасти украинский народ", - сказал президент США.

Детали

Также, говоря о беженцах, Байден заявил что в США их должны приветствовать с распростертыми объятиями.

"И мы собираемся оказывать больше поддержки Украине", - добавил он.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня Байден объявил, что США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России.

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