Байден: мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от окупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. США позаботятся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторгшихся российских войск. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в пятницу, пишет УНН.
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"Я хочу внести ясность: мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторгшихся российских войск. Мы это сделаем. Мы пошлем деньги, еду и помощь, чтобы спасти украинский народ", - сказал президент США.
Детали
Также, говоря о беженцах, Байден заявил что в США их должны приветствовать с распростертыми объятиями.
"И мы собираемся оказывать больше поддержки Украине", - добавил он.
Ранее
Как писал УНН, ранее сегодня Байден объявил, что США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России.