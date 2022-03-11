Байден: ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від оккупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. США подбають про те, щоб в України була зброя для захисту від російських військ. Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу в п'ятницю, пише УНН.
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"Я хочу внести ясність: ми подбаємо про те, щоб в України була зброя для захисту від російських військ, які вторглися. Ми це зробимо. Ми пошлемо гроші, їжу і допомогу, щоб врятувати український народ", - сказав президент США.
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Також, говорячи про біженців, Байден заявив що в США їх повинні вітати з розпростертими обіймами.
"І ми збираємося надавати більше підтримки Україні", - додав він.
Раніше
Як писав УНН, раніше сьогодні Байден оголосив, що США вводять заборону на імпорт алкоголю, діамантів і морепродуктів з Росії.