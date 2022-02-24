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15 марта, 19:03 • 84028 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121791 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113220 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107709 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96241 просмотра

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15 марта, 11:23 • 93605 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден и Зеленский провели телефонный разговор. США пообещали оказать поддержку и помощь Украине

Байден и Зеленский провели телефонный разговор. США пообещали оказать поддержку и помощь Украине

Киев • УНН

 • 316106 просмотра

КИЕВ 24 февраля. УНН. Президент США Джозеф Байден и Президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор в четверг, 24 февраля. США осуждает "неспровоцированное и неоправданное” нападение РФ и обещает оказать поддержку и помощь украинскому народу. Об этом сообщил Байден на странице в Twitter, пишет УНН.

Цитата:

“Он (Зеленский - ред.) попросил меня призвать лидеров мира четко выступить против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины. Завтра я буду встречаться с лидерами G7, и Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут суровые санкции против России. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу”, - заявил президент США Байден.

Ранее

На всей территории Украины ввели военное положение.

Зеленский вместе с иностранными лидерами создает антипутинскую коалицию.

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