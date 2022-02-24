Байден і Зеленський провели телефонну розмову. США пообіцяли надати підтримку та допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент США Джозеф Байден та Президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову у четвер, 24 лютого. США засуджує “неспровокований і невиправданий” напад РФ та обіцяє надати підтримку та допомогу українському народу. Про це повідомив Байден на сторінці у Twitter, пише УНН.
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“Він (Зеленський - ред.) попросив мене закликати лідерів світу чітко виступити проти кричущої агресії президента Путіна та підтримати народ України. Завтра я буду зустрічатися з лідерами G7, і Сполучені Штати, наші союзники і партнери введуть суворі санкції проти Росії. Ми й надалі надаватимемо підтримку та допомогу Україні та українському народу”, - заявив президент США Байден.
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