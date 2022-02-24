Зеленський разом з іноземними лідерами створює антипутінську коаліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів переговори з іноземним лідерами, які висловлюють свою підтримку Україні та закликають президента Росії Володимира Путіна зупинити наступ на Україну. Разом з ними Зеленський створює “антипутинську” коаліцію, яка передбачає введення санкцій на всіх рівнях в адресу країни агресора, передає УНН з посиланням на соціальні мережі Зеленського.
Цитата
“Я провів переговори з Байденом, Джонсоном, Шарлем Мішелем, Дудою, Наусєдою. Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже зараз закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну”, - наголосив Зеленський.
Зеленський також додав, що провів телефонну розмову з Еміром Катару.
Окрім цього, глава держави наголосив на необхідності ігнорування фейкової інформації та пообіцяв інформувати українців щогодини щодо поточної ситуації.
“Звертаюся до всіх українців, перш-за все до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч: ми знаємо всю силу ЗСУ. Ми можемо, ви можете, бо ви українці”, - наголосив Зеленський.
Додамо
У ДПСУ повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, поранено низку прикордонників.
На всій території України ввели воєнний стан. Про це заявив Президент України у своєму відеозверненні.