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Байден и ключевые союзники сегодня проведут переговоры по Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент США Джо Байден в пятницу проведет переговоры относительно кризиса на украинско-российской границе с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, ЕС и НАТО, сообщили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо, пишет УНН.

Цитата:

"Премьер-министр (Джастин Трюдо - ред.) примет участие в заседании, организованном президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить вопрос Украины", - говорится в сообщении.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".

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